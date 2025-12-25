ABD – Venezuela Tanker Gerilimi Tırmanıyor, Strateji Ekonomik Ablukaya Kaydı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayipler’de ABD ile Venezuela arasında tanker trafiği üzerinden yaşanan gerginlik, son günlerde yeni boyutlara ulaştı. ABD donanmasının Venezuela’ya yönelik ham petrol ve yakıt taşıyan tankerlere sert müdahaleleri, bölgede bir “deniz gerilimi” ortamı yarattı. Washington’ın bu hamleleri, Venezuela’nın enerji ihracatını doğrudan hedef alırken, Caracas yönetimi “ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayarak denizde bir korsanlık uyguladığını” ilan etti.

Yerel ve bölgesel güvenlik kaynaklarına göre, ABD’nin Venezuela’ya yönelik stratejisinin son dönemde askeri müdahale olasılığından uzaklaşıp, daha çok “uzun vadeli ekonomik abluka” modeline kaydığı görülüyor. “ABD, Venezuela’nın petrol gelirlerini keserek, iç ekonomiyi çökertme ve siyasi istikrarsızlık yaratma hedefinde” diyen analistler, “Bu strateji, doğrudan bir askeri çatışmadan çok, zaman içinde rejimi zayıflatmayı amaçlıyor” değerlendirmesini yapıyor.

ABD’nin, Venezuela’ya yönelik mevcut yaptırımların yanı sıra, üçüncü ülkelerin Venezuela’ya petrol alımını engellemek için diplomatik ve ekonomik baskı kurduğu, uluslararası banka sistemini bu ülkeye kapatmaya devam ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda, Venezuela’ya enerji teknolojisi, ekipman ve bakım hizmeti sunan şirketlere yönelik yeni yaptırımların da gündeme geldiği kaydediliyor.

Venezuela yönetimi, “ABD’nin bu ablukası, yalnızca devleti değil, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını da engelliyor” diyerek, “Bu, bir ambargo değil, halka yönelik bir ekonomik savaştır” ifadelerini kullanıyor. Caracas, “ABD’nin Karayipler’deki deniz gücüyle Venezuela’nın ekonomik varlığını tehdit etmesi, bölgesel egemenlik ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” uyarısında bulunuyor.

Analizler, “ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri müdahale olasılığı şu an düşük görünse de, ekonomik ablukanın derinleşmesi, bölgede sosyal patlamalara ve siyasi krizlere yol açabilir” diyor. “Karayipler’deki tanker gerilimi, yalnızca bir enerji meselesi değil, ABD’nin Latin Amerika’da hegemonyasını koruma çabasının bir parçası haline geldi.”