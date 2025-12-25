SDG Lideri Mazlum Abdi, Suriye’de Merkeziyetçi Modeli Eleştirerek Yeni Yönetim Talep Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye’nin geleceğine dair yeni bir siyasi açıklama yaptı. “Suriye’de yıllardır uygulanan merkeziyetçi yönetim modeli, halktan kopuk, eşitsiz ve krizleri derinleştiren bir yapı haline geldi” diyen Abdi, “Bu modelin terk edilmesi, yerine bölgesel, demokratik ve katılımcı yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Abdi, özellikle Suriye’nin kuzey ve doğusunda uygulanan özerk yönetim deneyiminin, “merkeziyetin baskısı altında ezilen etnik ve dini gruplara bir alternatif” olduğunu vurguladı. “Suriye, tek bir merkezden yönetilecek kadar homojen bir ülke değil. Federal bir yapı, farklı kimliklerin bir arada yaşama, kendi yönetimlerini kurma ve kaynaklara adil erişim sağlama imkânı sunar” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “Bu modelin amacı Suriye’nin parçalanması değil, ülkenin bir bütünlük içinde, adil ve demokratik bir yapıyla yeniden inşasıdır” diyen Abdi, “Suriye’nin geleceği, silahlarla değil, siyasi bir uzlaşma ve yeni bir anayasa çerçevesinde belirlenmeli” dedi. Aynı zamanda, “Bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi, merkeziyetin baskısı altında ezilen halklara adalet getirmenin yolu” uyarısında bulundu.

Abdi, bu görüşlerin sadece kuzey Suriye’de değil, tüm Suriye’de geçerli bir siyasi çözüm için bir temel oluşturması gerektiğini belirterek, “Suriye halkı, merkeziyetin getirdiği adaletsizliklerden kurtulup, kendi geleceğini kendi belirlemeli” mesajını yineledi.