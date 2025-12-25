Es-Samedi: “İran’a Yönelik Saldırılar Nükleer Programı Durduramadı, Büyük Savaş Riski Devam Ediyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Cezire Çalışmalar Merkezi’nde Orta Doğu ve nükleer güvenlik üzerine çalışan kıdemli araştırmacı Dr. Fatıma es-Samedi, İran’ın nükleer programına yönelik son yıllarda yapılan saldırılar ve bölgesel gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptı. “İran’a yönelik siber saldırılar, suikastlar, sabotajlar ve ekonomik baskı kampanyaları, nükleer programını durdurma amacına hiçbir zaman ulaşamadı” diyen es-Samedi, “Aksine, bu saldırılar İran’ı daha da kapatılmış, daha az pazarlık edilebilir bir pozisyona itti” dedi.

Es-Samedi, “İran’ın nükleer programı, yalnızca bir teknik proje değil, aynı zamanda milli gurur, stratejik bağımsızlık ve direniş ekseninin bir parçası haline geldi” ifadelerini kullanarak, “Dışarıdan gelen her saldırı, İran’da ‘düşman tehdidi’ algısını güçlendiriyor ve nükleer alanın daha da korunması gerektiğini savunan çevreleri güçlendiriyor” diye ekledi.

Araştırmacı, “İran’ın nükleer programını durdurma beklentisi, gerçeği yansıtmıyor. Bu program, artık sadece bir anlaşma masasında değil, askeri ve istihbarat hamlelerle de kontrol edilmeye çalışılıyor” dedi. “Ancak bu tür hamleler, krizi tırmandırıyor ve bölgede büyük bir savaş ihtimalini hâlâ yüksek tutuyor.”

Es-Samedi, “İran’ın nükleer gelişmeleri, bölgesel dengeleri değiştirdi. İsrail ve bazı Arap ülkeleri, bu gelişmeleri varlıklarına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Bu da, doğrudan bir çatışma riskini artıran bir dinamik yaratıyor” uyarısında bulundu. “Bölge, bir nükleer programı değil, bir güvenlik krizini yaşıyor. Bu kriz, sadece İran’ın değil, tüm bölgesel aktörlerin hesaplarını değiştirdi.”