İsrail tarzı ateşkes: Gazze’de şehit ve yaralı sayısı 1500’e yaklaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Ekim ayında başlayan ateşkesten bu yana Filistinli şehit ve yaralıların sayısı yaklaşık 1500’e ulaştı.

Bu kapsamda sabah saatlerinde Siyonist rejime ait bir insansız hava aracı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesinde bir Filistinli genci hedef aldı. Saldırı sonucu söz konusu genç ağır şekilde yaralandı.

Güney Gazze’de ise Siyonist rejime ait helikopterler, Refah’ın kuzeyini hedef aldı. Gazze’nin orta kesimlerinde de işgal güçlerine ait helikopterlerin, El-Mağazi Mülteci Kampı’nın doğusu ile El-Bureyc Mülteci Kampı çevresine ateş açtığı bildirildi.

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana şehit sayısının 410’a, yaralı sayısının ise 1134’e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca enkaz altından 654 şehidin naaşının çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik sürdürdüğü soykırım savaşı süresince toplam can kaybı 70 bin 945 şehide, yaralı sayısı ise 171 bin 211’e ulaştı.