Hamas’tan İsrail'in Somaliland hamlesine sert tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin Arap ülkelerini zayıflatma, istikrarsızlaştırma ve iç işlerine müdahale etme yönündeki politikalarına karşı uyarıda bulundu. Hamas, bu girişimlerin Siyonist sömürgeci projenin hizmetinde yürütüldüğünü vurguladı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Somali’nin bir parçası olan ayrılıkçı Somaliland yönetiminin, işgalci ve suç rejimi İsrail ile karşılıklı tanıma yönündeki kararını en sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, söz konusu adımın son derece tehlikeli bir emsal teşkil ettiği, Filistin topraklarını ve Mescid-i Aksa’yı işgal eden, Gazze’de savaş suçları ve soykırım işleyen bir rejime sahte meşruiyet kazandırma girişimi olduğu ifade edildi.

Hamas, işgalci rejimin Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik tüm planlarını kesin bir dille reddettiğini belirterek, Gazze halkının Somaliland’a yerleştirilmesi gibi senaryoların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, savaş suçlusu hükümetin başındaki Binyamin Netanyahu’nun ayrılıkçı bir bölgeyi tanıma kararının, Gazze’de işlenen geniş çaplı suçlar nedeniyle Siyonist rejimin uluslararası alanda içine düştüğü derin yalnızlığın göstergesi olduğu belirtildi. Hamas, bu izolasyonun hem halklar hem de resmi düzeyde daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu ve işgal rejimi liderlerinin insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini vurguladı.

Hamas ayrıca, bu kararı uluslararası hukuka aykırı buldukları ve Somali’nin birlik ile egemenliğine zarar verdiği gerekçesiyle kınayan Arap ve İslam ülkelerinin tutumunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Hareket, Siyonist rejimin Arap ülkelerini parçalama ve iç işlerine müdahale etme yönündeki politikalarının bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan, Somaliland bölgesinin 1991 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği ancak uluslararası toplum tarafından tanınmadığı, söz konusu bölgenin hukuken Somali’nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Netanyahu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Somaliland yönetimini sözde “bağımsız devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Siyonist medya ise Somaliland yönetiminin, Gazze’den sürülmesi planlanan Filistinlileri kabul etmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Bu gelişmeler üzerine Mısır, Irak, Somali, Türkiye ve Cibuti dışişleri bakanları, Siyonist rejimin Afrika’da izlediği bölücü politikalara ve Somali’nin toprak bütünlüğünü hedef alan bu adıma karşı ortak tutum aldı.