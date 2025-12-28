  1. Ana Sayfa
Arakçi: Yemen İstikrarı İçin Taraflar Arası Diyalog Şart

28 Aralık 2025 - 16:29
News ID: 1767132
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yemen'de kalıcı barışın yolunun tüm taraflar arasında iç diyalogdan geçtiğini vurguladı. Husilerle Suudi Arabistan ve diğer aktörler arasındaki gerilimin sona ermesi için diyalogun vazgeçilmez olduğunu ifade eden Arakçi, bölgedeki istikrarsızlığın uluslararası çabalara rağmen devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yemen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın sağlanmasının tek yolunun taraflar arası iç diyalog olduğunu söyledi. Son dönemde Yemen'deki çatışmaların giderek tırmanması üzerine konuşan Arakçi, "Yemen halkının acıları dinmedikçe, tüm tarafların masaya oturması zorunludur" dedi.

Arakçi'nin sözleri, Husilerin Yemen hükümetine ve Suudi koalisyonuna yönelik son saldırıları sonrası geldi. Bakan, uluslararası arabuluculuk girişimlerinin yetersiz kaldığını belirterek, "Dış müdahaleler yerine Yemenlilerin kendi aralarında uzlaşması gerekiyor" diye ekledi. İran'ın Yemen'deki direniş hareketlerine desteğini sürdüreceğini ima eden Arakçi, bölgesel istikrarın ancak adil bir çözümle mümkün olacağını vurguladı.

Yemen'de iç savaş 2014'ten beri devam ediyor ve milyonlarca insanı etkiliyor. Arakçi'nin çağrısı, BM öncülüğündeki barış görüşmelerine yeni bir ivme kazandırabilir mi, gözler Tahran ve Sana'da.

