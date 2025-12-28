Arakçi: Yemen İstikrarı İçin Taraflar Arası Diyalog Şart

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yemen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın sağlanmasının tek yolunun taraflar arası iç diyalog olduğunu söyledi. Son dönemde Yemen'deki çatışmaların giderek tırmanması üzerine konuşan Arakçi, "Yemen halkının acıları dinmedikçe, tüm tarafların masaya oturması zorunludur" dedi.

Arakçi'nin sözleri, Husilerin Yemen hükümetine ve Suudi koalisyonuna yönelik son saldırıları sonrası geldi. Bakan, uluslararası arabuluculuk girişimlerinin yetersiz kaldığını belirterek, "Dış müdahaleler yerine Yemenlilerin kendi aralarında uzlaşması gerekiyor" diye ekledi. İran'ın Yemen'deki direniş hareketlerine desteğini sürdüreceğini ima eden Arakçi, bölgesel istikrarın ancak adil bir çözümle mümkün olacağını vurguladı.

Yemen'de iç savaş 2014'ten beri devam ediyor ve milyonlarca insanı etkiliyor. Arakçi'nin çağrısı, BM öncülüğündeki barış görüşmelerine yeni bir ivme kazandırabilir mi, gözler Tahran ve Sana'da.