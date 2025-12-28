Gazze’de olumsuz hava koşulları, yerinden edilenlerin dramını derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi, kış mevsiminin başından bu yana etkili olan üçüncü şiddetli alçak basınç sisteminin etkisi altında. Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtınalı rüzgarlar, abluka ve yıkım altında yaşam mücadelesi veren on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin şartlarını daha da zorlaştırdı.

Sahadaki tanıklıklara göre, binlerce çadır su altında kaldı ya da şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Özellikle Gazze’nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, barınma imkanları neredeyse tamamen çöktü.

Çadırların büyük bölümü ince naylon ve bez malzemeden oluştuğu için yağmur sularına ve soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlamıyor.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sahil şeridi boyunca kurulan yüzlerce çadır, alçak basınçla birlikte yükselen deniz seviyesi ve kuvvetli dalgalar nedeniyle su altında kaldı. Deniz taşkınları, zaten sınırlı olan eşyaların ve yardım malzemelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.