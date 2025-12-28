Feyyad: Ulusal Haklar Direniş ve Askeri Güçle Korunur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Beyrut - Hizbullah'ın Direnişe Vefa İttifakı Milletvekili Ali Feyyad, parlamentoda yaptığı konuşmada ulusal hakların savunulmasında direnişin rolünü bir kez daha ortaya koydu. Son dönemde Lübnan sınırındaki gerilimlerin arttığı bir ortamda konuşan Feyyad, "Diplomatik çabalar güzel ama bunlar sahada askeri güç ve halk direnci olmadan sonuç vermez" dedi. Milletvekili, İsrail'in saldırganlığına karşı direniş ekseninin Lübnan'ın kalkanı olduğunu savundu.

Feyyad'ın açıklamaları, Hizbullah'ın son füze operasyonları sonrası geldi. "Ulusal haklarımız masada pazarlık konusu olamaz, direnişle korunur" diyen vekil, Arap direniş cephesinin dayanışmasını da övdü. Konuşmasında İran ve Suriye'nin desteğine atıf yapan Feyyad, "Siyonist rejim karşısında diplomasi tek başına zafer getirmez, sahada direniş şarttır" diye ekledi.

Lübnan'da siyasi kutuplaşma derinleşirken, Feyyad'ın sözleri direniş yanlısı kesimlerde yankı buldu. Milletvekili, Beyrut sokaklarında destek gösterilerine yol açan çağrısında, "Halkımız direnişe sahip çıkmalı" vurgusu yaptı. Gözler şimdi sınır hattındaki gelişmelerde.