Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail Terörü: Filistinlilere Saldırı, Evler ve Tarlalar Yıkıldı

28 Aralık 2025 - 16:45
News ID: 1767149
İşgalci İsrail ordusu ile yerleşimci çeteler, Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinli sivillere saldırdı. Konutlar ve tarım arazileri hedef alan baskınlarda onlarca Filistinli yaralandı, direniş yanlısı kaynaklar olayı "etnik temizlik girişimi" olarak kınadı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kudüs/Batı Şeria - İsrail işgal güçleri ve fanatik yerleşimciler, Cenin, Nablus ve Kudüs kırsalında eş zamanlı saldırılar düzenledi. Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açan askerler, evleri bulldozerlerle yıktı, zeytinlikleri kökünden söktü. Görgü tanıkları, "Çocuklar ve kadınlar hedef alındı, bu sistematik bir soykırım" dedi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 15 Filistinli yaralandı, iki ev tamamen yerle bir edildi. Yerleşimciler, El Halil'de Filistinlilerin araçlarına taş yağdırırken, İsrail polisi saldırganlara kalkan oldu. Filistin direniş grupları, "İşgalciler her gün yeni bir katliam peşinde, ama halkımız pes etmeyecek" açıklaması yaptı. BM'den gelen kınamalar yetersiz kalırken, Tahran ve Beyrut'tan "Direnişe destek" mesajları yükseldi.

Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin yerleşimci politikalarının son halkası. Filistin Yönetimi, uluslararası toplumu göreve çağırdı. Bölgede gerilim zirvedeyken, Filistinliler sokaklarda "Özgürlük" yürüyüşleri başlattı, gözler yeni gelişmelerde.

