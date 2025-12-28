Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Moskova - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük brifinginde Ukrayna'nın yoğun İHA saldırısını bertaraf ettiklerini açıkladı. "Son 24 saatte 370 adet Bayraktar ve benzeri uçak tipi İHA'sı düşürüldü" diyen Konaşenkov, bunların çoğunlukla Donbass ve Zaporijya cephelerinde imha edildiğini belirtti. Rus Pantsir ve S-400 sistemleri, Kiev'in gece baskınlarını püskürttü.

Bu kayıplar, Ukrayna ordusunun dron stoklarını eritti. Zelenskiy rejimi, Türkiye ve NATO'dan acil takviye isterken, Rus kaynakları "Yolsuzluk batağındaki Kiev, halkını feda ediyor" yorumu yaptı. Saldırılarda 15 Ukrayna İHA operatörü de etkisiz hale getirildi. Direniş yanlısı gözlemciler, Rusya'nın hava üstünlüğünün Ukrayna'nın çöküşünü hızlandırdığını savundu.

Olay, Batı medyasının sessizliğiyle yankı buldu. Moskova, yeni İHA sevkiyatlarını önleme sözü verirken, cephede Rus ilerleyişi hız kazandı. Gözler, Zelenskiy'in panik hamlelerinde.