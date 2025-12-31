Hamas Liderliğinde Hayya-Meşal Rekabeti Alevleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas'ın üst düzey liderliği için Gazze'de köklü tabana sahip Halil el-Hayya ile Katar'da sürgünde yıllarca diplomatik hamleler yapmış Halid Meşal arasındaki rekabet, son dönemde iyice kızıştı. El-Hayya, Filistin sokaklarındaki direniş ruhunu ve yerel ağları temsil ederken, Meşal'in Doha'dan yönettiği uluslararası ilişkiler ağı, örgütün küresel yüzünü güçlendiriyor. Yakın kaynaklar, iki ismin de hareketin yeni dönem stratejilerini domine etmek için kulis yaptığını doğruluyor.

Bu çekişme, özellikle 7 Ekim sonrası Gazze'nin zorlu koşullarında daha belirgin hale geldi. El-Hayya'nın Gazze Şeridi'ndeki silahlı kanat ve halkla yakın bağları, acil saha kararlarında ağırlık kazanıyor. Öte yandan Meşal, İran, Türkiye ve Arap dünyasındaki temaslarını kullanarak finansal ve siyasi destek hatlarını genişletme peşinde. Genç Hamas kadroları arasında da bölünme var; bazıları yerel liderliği, diğerleri ise dış odaklı vizyonu tercih ediyor.

Son toplantılarda, liderlik seçiminin 2026'ya sarkabileceği konuşuluyor. El-Hayya'nın avantajı, Gazze'deki günlük direniş operasyonlarındaki etkin rolü. Meşal ise sürgündeki tecrübesiyle, ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yaparak puan topluyor. Analistler, bu rekabetin örgütü ya güçlendireceğini ya da iç bölünmelere yol açacağını söylüyor; zira her iki lider de Yahya Sinvar'ın mirasını sahipleniyor.

Hareket içinden sızan bilgilere göre, Katar'da önümüzdeki haftalarda kritik bir zirve planlanıyor. Bu zirvede, liderlik kongresi tarihi ve yetki dağılımı netleşebilir. Direniş yanlısı çevreler, rekabetin Filistin davasını zayıflatmaması için uzlaşı çağrısı yapıyor.