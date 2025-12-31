Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da gerilim yeniden yükselirken, “Middle East Monitor”de yayımlanan son analiz dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Analize göre İsrail, Körfez bölgesindeki nüfuzunu artırmak amacıyla, Suudi Arabistan’ın bölgesel liderliğini zayıflatmayı hedefleyen gizli bir plan kapsamında BAE ile koordineli hareket ediyor.

Direniş yanlısı çevreler, bu tür iş birliklerini, İsrail’in bölgesel hegemonya ve enerji hatları üzerindeki kontrol arayışının bir parçası olarak değerlendiriyor. Analiz, bazı kaynaklara dayandırılarak, nihai hedefin Suudi Arabistan’ın iç dengelerini bozmak ve hatta ülkenin parçalanmasını sağlamak olabileceğini iddia ediyor.

Uzmanlara göre, Körfez’deki bu tür gizli anlaşmalar, bölgesel istikrarsızlığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda direniş eksenini güçlendirecek yeni gerilimler ve ittifakları da beraberinde getiriyor. İsrail ve BAE’nin sahadaki hamleleri, Riyad’ın bölgesel politika ve askeri stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda bırakabilir.

Bölge gözlemcileri, bu tür iddiaların sadece diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik ve enerji hattı boyutlarıyla da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Analistler, Suudi Arabistan’ın kendi iç ve dış politikalarını güçlendirmesi gerektiğini, aksi hâlde Körfez’deki güç dengelerinin hızlı bir şekilde değişebileceğini vurguluyor.

Bu gelişmeler, direniş yanlısı perspektiften bakıldığında, İsrail’in bölgesel müdahalelerinin yalnızca Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda direniş cephesinin sahadaki stratejik duruşunu da test ettiğini ortaya koyuyor.