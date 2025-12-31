BRICS Plus Ortak Tatbikat İçin Güney Afrika Açıklarında Toplanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- BRICS Plus ülkeleri, Ocak 2026’da Güney Afrika açıklarında güçlerini birleştirerek bölgesel caydırıcılığı pekiştirecek büyük bir deniz tatbikatına hazırlanıyor. Güney Afrika Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre tatbikat, 9–16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve deniz, hava ve koordinasyon manevralarını kapsayacak.

Tatbikatın amacı, sadece askeri kapasiteyi geliştirmek değil; aynı zamanda BRICS Plus ülkeleri arasında stratejik iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel güç dengelerine güçlü bir mesaj vermek olarak öne çıkıyor. Direniş yanlısı çevreler, bu hamleyi, Batı’nın askeri ve ekonomik baskılarına karşı çok kutuplu dünya düzenini pekiştirme çabası olarak değerlendiriyor.

Analistler, tatbikatın özellikle enerji hatları ve deniz ulaşım yolları üzerindeki denetim kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguluyor. İran, Çin ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi, sahadaki stratejik koordinasyonun ve caydırıcılık mesajının boyutunu yükseltiyor. Uzmanlar, bu tatbikatın, Batı’nın tek taraflı müdahale ve baskı girişimlerine karşı bölgesel aktörlerin sahada güçlü bir duruş sergilemesinin sembolü olduğunu belirtiyor.

Gelişmeler, Ocak 2026’da gerçekleşecek tatbikatın yalnızca askeri bir eğitim değil, aynı zamanda uluslararası politik dengeleri etkileyecek stratejik bir adım olduğunu ortaya koyuyor. BRICS Plus ülkeleri, bu hamleyle hem kendi güvenlik kapasitelerini test edecek hem de küresel sahada dayanışma ve direniş mesajını pekiştirmiş olacak.