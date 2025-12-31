ABD’de Dev İmza Kampanyası: Venezuela’ya Saldırılara Toplumsal Tepki Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de sivil toplum ve aktivist gruplar, Washington’un Venezuela kıyılarında yürüttüğü askeri operasyonlara karşı güçlü bir tepki gösteriyor. “Venezuela ile Savaşa Hayır” sloganıyla başlatılan imza kampanyası, kısa sürede on binlerce destekçiye ulaştı. Kampanya organizatörleri, halkın bu hareketinin, ABD yönetiminin dış müdahale politikalarına karşı geniş bir toplumsal itirazı temsil ettiğini belirtiyor.

Direniş yanlısı çevreler, bu kampanyayı, Latin Amerika ülkelerine yönelik emperyalist müdahalelere karşı sivil toplumun sesi olarak değerlendiriyor. Aktivistler, kampanyayı yalnızca bir imza toplama girişimi olarak değil, Washington’un Venezuela üzerindeki baskı ve saldırgan politikalarına karşı bir direniş ve farkındalık çağrısı olarak tanımlıyor.

Kampanyayı yürüten gruplar, ABD kamuoyunun Venezuela’nın bağımsızlığı ve egemenliği konusunda bilinçlenmesini hedefliyor. Yapılan açıklamalarda, askeri operasyonların sadece bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve insani krizleri derinleştirdiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu tür sivil hareketlerin, Amerikan siyasetinde kamuoyu baskısı oluşturma ve dış müdahale politikalarını sorgulatma açısından kritik rol oynadığını ifade ediyor.

Kampanyanın sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı bulması, halkın ABD yönetiminin Latin Amerika’daki müdahalelerine karşı artan tepkisinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Analistler, bu tür toplumsal tepkilerin, gelecekte Washington’un Venezuela politikalarını yeniden değerlendirmesine neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.