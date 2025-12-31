Çinli Uzmandan Kritik Uyarı: İran ile Batı Arasında Uzlaşma İmkânsızlaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası ilişkiler çevrelerinde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şie Şiaorong, Batı’nın İran politikalarının sertleşmesi ve Tahran’ın bölgesel caydırıcılık hamlelerinin artmasıyla, diplomatik uzlaşma ihtimalinin büyük ölçüde azaldığını vurguladı. Çinli uzman, mevcut koşulların, taraflar arasındaki güveni sarsan ekonomik yaptırımlar, askeri tehditler ve bölgesel müdahaleler nedeniyle fiilen çözüm fırsatlarını sınırladığını belirtti.

Direniş yanlısı analizler, Şiaorong’un değerlendirmesini, Batı’nın İran’a karşı izlediği baskı ve tehdit politikasının ne kadar sürdürülemez olduğunu gösteren bir doğrulama olarak yorumluyor. Uzmanlara göre, Tahran’ın stratejik sabrı ve bölgesel güç dengelerini değiştirmeye yönelik hamleleri, müzakere masasında Batı’nın esnek davranmasını engelliyor.

Şiaorong ayrıca, mevcut koşulların yalnızca nükleer anlaşmalar veya diplomatik görüşmelerle çözülemeyeceğini, bölgesel aktörlerin ve direniş güçlerinin sahadaki etkisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu durum, İran’ın yalnızca diplomatik alanda değil, sahadaki stratejik hamlelerle de Batı’ya mesaj verdiğini ortaya koyuyor.

Analistler, bu gelişmelerin uzun vadede sadece İran ile Batı arasındaki ilişkileri değil, Ortadoğu’daki güç dengelerini de şekillendireceğini belirtiyor. Uzmanlar, Tahran’ın direniş eksenindeki rolünün ve caydırıcılık kapasitesinin, Batı’nın mevcut stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda bırakacağını ifade ediyor.