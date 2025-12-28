  1. Ana Sayfa
Hanzala'dan Netanyahu'ya Darbe: Özel Kalem Müdürü Hacklendi, Hassas Veriler Ele Geçirildi

28 Aralık 2025 - 17:23
News ID: 1767162
İranlı hacker grubu Hanzala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın sistemlerini başarıyla hacklediğini duyurdu. Ele geçirilen gizli belgeler arasında askeri planlar ve istihbarat dosyaları yer alıyor. Direniş cephesi, bu siber saldırıyı "Siyonist rejime karşı zafer" olarak kutladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran - İran merkezli siber direniş grubu Hanzala, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en güvendiği isimlerinden Tzachi Braverman'ın bilgisayarını ve iletişim ağını çökerttiğini açıkladı. Grup, Telegram kanalından yayınladığı belgelerde, Gazze operasyonlarına dair stratejik notlar, Filistin direnişine karşı istihbarat raporları ve Netanyahu'nun gizli yazışmalarını ifşa etti. "İşgalcilerin sırları artık meydanda" diyen Hanzala sözcüsü, saldırının "intikam operasyonu" olduğunu belirtti.

Braverman'ın hacklenmesi, İsrail ordusunun siber savunma zafiyetini bir kez daha ortaya koydu. Belgelerde, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırıları için koordinasyon emirleri ve Trump ile yapılacak görüşme detayları dikkat çekti. Direniş yanlısı kaynaklar, "Hanzala gibi gruplar, sahada ve siber alanda İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" yorumu yaptı. Tel Aviv'de panik havası hakimken, Netanyahu ofisi iddiaları yalanlamaya çalıştı.

Bu siber zafer, Hizbullah ve Hamas'ın son füze operasyonlarıyla birleşince direniş eksenini güçlendirdi. Hanzala, yeni hedefler için "hazırız" sinyali verdi. Gözler, ifşa edilecek diğer belgelerde.

