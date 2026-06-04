ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a bir tepki olarak İran savaşını durdurma kararı aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhuriyetçi Parti’nin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahale yetkilerini sınırlandıran bir tasarının kabul edildiği aktarılıyor. 208 “hayır” oyuna karşılık 215 “evet” oyu kullanıldığı belirtilirken, 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte “evet” yönünde tercih kullandığı ifade ediliyor.

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde, bu sonucun – Trump’ın kendi partisinin Meclis’te çoğunluğa sahip olmasına rağmen – İran’la savaşın sürmesine duyulan rahatsızlığın partinin kendi içinde de yaygınlaştığını gösterdiği kaydediliyor. Tasarı lehine oy kullanan Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasında Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barret ve Warren Davidson’ın adları veriliyor.

Tasarının şimdi Senato’daki süreci beklediği ifade ediliyor. Daha önce Senato gündemine alınan benzer bir savaş yetkileri tasarısının, nihai oylama öncesinde Genel Kurul’a taşınması yönünde karar çıktığı hatırlatılıyor. Gözlemciler, Senato’nun da bu tasarıyı kabul etmesi halinde düzenlemenin Başkan Trump’ın masasına gideceğini, ancak Trump’ın veto yetkisini kullanmasının beklendiğini aktarıyor. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, siyasi analistler Cumhuriyetçi tabanda İran konusunda artan bir yorgunluk olduğunu ve bu oylamanın 2026 ara seçimleri öncesinde parti içi dengeleri etkileyebileceğini dile getiriyor.