Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze ve Batı Şeria'da yakalanan Filistinlilerin sorgu odalarından sızan itiraflar, İsrail işgal güçlerinin casusluk ağını nasıl kurduğunu gözler önüne seriyor. Direniş yanlısı kaynaklara göre, işgalci askerler ve Şin Bet ajanları, tutuklulara "aile fertlerini kurtar", "elektrik ve ilaç karşılığı bilgi ver" gibi yemler atarak psikolojik harp yürütüyor. Bir eski esir, "Bize 'Hamas roketçilerini söylersen özgürsün' dediler, ama asıl tuzak telefonlarımıza yükledikleri izleme yazılımlarıydı" diye anlatıyor.

Son aylarda, özellikle 7 Ekim direniş hamlesi sonrası yoğunlaşan bu taktikler, sahte yardım konvoyları ve sözde "güvenli geçiş" vaatleriyle sivilleri tuzağa düşürüyor. Batı Şeria'da Nablus ve Cenin'de düzenlenen baskınlarda ele geçirilen cihazlar, İsrail'in Filistin cep telefonlarına sızan casus uygulamalarını kanıtlıyor. Direniş çevreleri, bu kumpaslara karşı halkı uyarıyor: "İşgalciler, açlık ve korkuyu silah yapıyor, ama Filistin iradesi kırılmıyor."

İtiraflara göre, işgal rejimi sorgularda işkenceyi "itiraf odaklı" hale getirmiş; ses kayıtları, sahte tanıklar ve aile fotoğraflarıyla şantaj yapıyor. Bir Ceninli genç, serbest bırakıldıktan sonra Al Jazeera'ya konuştu: "Beni drone vuruşuyla tehdit ettiler, komşularımı gammazlamamı istediler. Ama direniş yoldaşlarım sayesinde sustum." Filistin Sağlık Bakanlığı, bu psikolojik zulmün yüzlerce vakada intihar ve travmaya yol açtığını raporluyor.

Uzmanlar, bu yöntemlerin başarısız olduğunu vurguluyor; zira itiraflar ters tepti ve direniş ağları daha da güçlendi. Katar'da düzenlenen basın toplantısında Hamas sözcüsü, "İşgalin casus fabrikası çöküyor, Filistinliler sadakatlerini kanıtlıyor" dedi. Önümüzdeki günlerde daha fazla itirafın patlama yapması bekleniyor, işgal rejiminin kirli sicili iyice kabarıyor.