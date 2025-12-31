Mali ve Burkina Faso'dan Trump'a Sert Misilleme: ABD Vatandaşları Kapı Dışında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Afrika'da sömürgeci etkilere karşı direniş rüzgarları esiyor. Mali ve Burkina Faso hükümetleri, Donald Trump'ın İslam coğrafyasına dönük ayrımcı seyahat yasağını "saf emperyalizm" diye niteleyerek anında karşılık verdi. Başkentler Bamako ve Ouagadougou'dan peş peşe yapılan açıklamalarda, "ABD vatandaşları ülkemize vizesiz ya da vizeli giremeyecek, havaalanlarında geri çevrilecek" denildi. Bu hamle, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni sonrası beklenen "Müslüman yasağı 2.0" kararına ilk tokat gibi patladı.

Direniş yanlısı kaynaklar, iki ülkenin askeri cunta yönetimlerinin halk desteğini arkasına aldığını vurguluyor. Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goïta, ulusal televizyonda "Fransa'dan sonra ABD'nin oyunlarına da dur diyoruz, egemenliğimiz kimseye emanet değil" diye haykırdı. Burkina Faso Başbakanı Apollinaire Joachim Kyélem de, "Trump'ın ırkçı politikaları Afrika kapılarını sonsuza dek kapatır" uyarısında bulundu. Bu yasak, ABD'li maden şirketleri ve istihbarat unsurlarını doğrudan vuruyor; zira Sahel bölgesindeki altın ve uranyum sahaları artık "yasak zona".

Son gelişmelerde, iki ülke Wagner Grubu'yla (şimdi Afrika Kolordusu) yakınlaşmasını hızlandırdı. Rus askeri danışmanlar, hava savunma sistemlerini güçlendirirken, ABD Büyükelçilikleri acil tahliye planları yapıyor. Filistin davasına sempati duyan Afrika Birliği çevreleri, bu misillemeyi "küresel direnişin zaferi" olarak selamladı. Trump yönetiminden henüz resmi tepki gelmedi, ama Beyaz Saray kulislerinde "Afrika kaybı" paniği konuşuluyor.

Uzmanlar, bu restin domino etkisi yaratacağını söylüyor: Nijer ve Çad da benzer adımlar atabilir. Mali'de sokaklar kutlama yaparken, sosyal medyada #TrumpOutAfrica etiketi rekor kırdı. Emperyalizme karşı Sahel direnişi, yeni bir sayfa açıyor; Washington'un hesapları bozuldu.