Trump'ın Sahte Barış Planı Filistin Direnişi Önünde Duvara Tosluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'dan sızan belgeler, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması 2.0" diye pazarladığı planın Filistin direnişiyle baş edemediğini ortaya koyuyor. Beyaz Saray, ikinci aşamada "Filistin devletçiliği" vaadiyle gelip, Gazze ve Batı Şeria'daki direniş hatlarını "güvenlik anlaşması" kisvesiyle silmeye kalkıyor. Ama Hamas ve İslami Cihad gibi gruplar, "Silahlarımızı masaya koymayız, işgal bitmeden barış olmaz" restini çekti. Planın en büyük çelişkisi, İsrail'in Batı Şeria'daki 700 bin yerleşimciyi geri çekme "sözü"nde; Netanyahu ekibi bunu "hayal" diye yalanladı bile.

Son Doha zirvesinde Filistin liderleri, Trump'ın teklifini "sömürgeci tuzak" olarak yırtıp attı. Gazze'den bir direniş komutanı Al-Mayadeen'e konuştu: "7 Ekim zaferimizden sonra bağımsızlığımızı pazarlık masasına koymayız; roketlerimiz ve tünellerimiz en güçlü müzakere aracımız." Plan, Ürdün Vadisi'nin ilhakını İsrail'e bırakırken, Filistinlilere "ekonomik yardım" diye ufak tefek kırıntılar sunuyor. Direniş yanlısı sokaklar ise Kudüs'te ve Ramallah'ta protesto ateşi yaktı; "Trump-Netanyahu ikilisi, Filistin'i Bantustan'a çevirme hayali kuruyor" pankartları dalgalanıyor.

Analistler, çıkmazın derinleştiğini söylüyor: İran ve Hizbullah desteğiyle güçlenen Filistin ekseni, ABD'nin baskısına direniyor. Katar Dışişleri, "Plan Filistin iradesini yok sayıyor, başarısızlığa mahkum" dedi. Trump'ın 20 Ocak yemininden önce aceleye getirilen bu hamle, Arap Birliği'ni bile böldü; Suudi ve BAE "evet" derken, Cezayir ve Güney Afrika "hayır" korosuna katıldı. Direniş cephesi, planın iflasını kutluyor; önümüzdeki haftalarda yeni füze selinin habercisi bu restleşme. Filistin bayrakları, emperyalist hayalleri gömüyor.