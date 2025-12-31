Güney Yemen’de BAE Destekli Yapıdan Tehlikeli Israr: Askeri Mevziler Korunacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de yıllardır süren işgal ve vekâlet savaşı politikalarının sahadaki en belirgin aktörlerinden biri olan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), son açıklamalarıyla bölgedeki gerilimi tırmandıracak yeni bir sürecin sinyalini verdi. Konsey yetkilileri, kontrol altında tuttukları stratejik askeri ve güvenlik noktalarından hiçbir koşulda çekilmeyeceklerini belirterek, fiilî hâkimiyetlerini sürdürme konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Bu tutum, özellikle Aden ve çevresindeki kritik limanlar, havaalanları ve güvenlik tesisleri üzerindeki BAE nüfuzunun kalıcılaştırılması yönünde atılmış yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerel kaynaklar, GGK’nın son dönemde askeri sevkiyatlarını artırdığını, ağır silah ve zırhlı araç konuşlandırmalarını hızlandırdığını aktarıyor.

Direniş çevreleri ise söz konusu açıklamaların, Yemen’in toprak bütünlüğünü hedef alan bölücü projelerin açık bir itirafı niteliğinde olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Güney Geçiş Konseyi’nin bu ısrarı, yalnızca sahadaki askeri dengeleri değil, aynı zamanda Yemen halkının iradesini yok sayan dış müdahaleleri de gözler önüne seriyor.

BAE’nin sahadaki yerel unsurlar üzerinden yürüttüğü bu politikanın, Yemen krizini çözmekten ziyade daha da derinleştirdiği vurgulanırken, direniş güçlerinin söz konusu dayatmalara karşı teyakkuz hâlinde olduğu ifade ediliyor. Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki dönemde güney cephesinde yeni gerilimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.