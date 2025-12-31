Maduro’dan ABD Medya Ablukasına Karşı Çağrı: Gerçekler Sosyal Ağlarla Duyurulmalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Latin Amerika’daki bağımsız ve direnişçi hükümetlere karşı yürüttüğü algı operasyonlarına dikkat çekerek, medya sansürünün artık yeni iletişim araçlarıyla aşılabileceğini söyledi. Maduro, küresel ana akım medyanın Washington’un siyasi çizgisi doğrultusunda hareket ettiğini ve Venezuela’ya ilişkin gerçekleri sistematik biçimde gizlediğini ifade etti.

Başkent Karakas’ta yaptığı açıklamada konuşan Maduro, özellikle ekonomik yaptırımların yol açtığı insani etkilerin ve Venezuela halkının direncinin uluslararası kamuoyundan bilinçli olarak saklandığını belirtti. ABD merkezli medya kuruluşlarının, ülkesini istikrarsız ve yönetilemez göstermek için tek taraflı bir dil kullandığını vurgulayan Maduro, bu tabloya karşı halkların doğrudan iletişim kurabileceği sosyal medya ağlarının kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

“Gerçekler artık birkaç haber ajansının tekelinde değil” diyen Maduro, sosyal medya platformlarının doğru kullanılması hâlinde, emperyalist sansür duvarlarının aşılabileceğini ve Venezuela halkının sesinin doğrudan dünyaya ulaşabileceğini kaydetti. Bu çağrının, yalnızca Venezuela için değil, baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya olan tüm ülkeler için ortak bir mücadele hattı anlamına geldiğini dile getirdi.

Direniş yanlısı çevreler ise Maduro’nun bu çıkışını, bilgi savaşının giderek önem kazandığı bir dönemde, medya hegemonyasına karşı açık bir meydan okuma olarak değerlendiriyor. Açıklamanın, ABD’nin siyasi ve ekonomik baskı politikalarına karşı küresel kamuoyunda yeni bir farkındalık oluşturması bekleniyor.