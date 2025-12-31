Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna savaşında sahadaki dengeler değişirken, diplomasi trafiğinin perde arkasında dikkat çekici bir kırılma yaşandı. The New York Times gazetesinin haberine göre, 11 Mart’ta Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen gizli bir toplantıda Ukrayna heyeti, savaşın sona erdirilmesi için ciddi toprak tavizlerini masaya koydu.

Habere göre Kiev yönetimi, uzun süredir kamuoyuna yansıtmadığı bu yaklaşımı ilk kez resmî bir görüşmede kabul ederek, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin barış anlaşması kapsamında gözden çıkarılabileceğini ifade etti. Söz konusu adım, savaşın başından bu yana “toprak bütünlüğü kırmızı çizgidir” söylemini öne çıkaran Ukrayna yönetimi açısından önemli bir geri adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Suudi Arabistan’da ve gizli yürütülmesi, Batı blokunun kamuoyunda savunduğu sert söylemlerle kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklar arasındaki çelişkiyi de yeniden gündeme getirdi. Direniş yanlısı çevrelere göre bu gelişme, Washington ve müttefiklerinin Ukrayna’yı uzun süreli bir vekâlet savaşında yıprattıktan sonra, sahadaki gerçekler karşısında geri adım attırdığını gösteriyor.

Uzmanlar, Kiev’in bu tutumunun yalnızca askeri kayıplarla değil, Batı’dan gelen desteğin sınırlarına dayanmasıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Savaşın uzamasıyla birlikte Ukrayna üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıların arttığı, bunun da müzakere masasındaki tavırları doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Ortaya çıkan tablo, Ukrayna savaşında “ilkeler” üzerinden yürütülen söylemin yerini, güç dengeleri ve sahadaki gerçekliklere bıraktığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde yeni diplomatik açılımların ve daha kapsamlı pazarlıkların önünü açabileceği ifade ediliyor.