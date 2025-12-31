Yılın Son Gecesinde Gerilim Tırmandı: Ukrayna’dan Rusya’nın Tuapse Kentine İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yeni yıla girilirken daha da tırmanan bir seyir izledi. Ukrayna ordusu, yılın son gecesinde Rusya’nın güneyindeki stratejik Krasnodar bölgesine bağlı Tuapse kentine yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, saldırının özellikle kentin liman ve enerji altyapısına yakın noktaları hedef aldığını belirtirken, Rus hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA’yı düşürdüğünü ileri sürdü. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırı sonrası bazı noktalarda patlama sesleri duyuldu, geçici hasar ve yangınlar meydana geldi.

Tuapse, Karadeniz kıyısındaki konumu ve enerji sevkiyatında oynadığı rolle Moskova açısından kritik merkezler arasında yer alıyor. Bu nedenle saldırı, Ukrayna’nın çatışmayı cephe hattının ötesine taşıma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Askeri gözlemcilere göre Kiev yönetimi, Batı’dan aldığı destekle Rusya’nın iç bölgelerinde baskı oluşturmayı ve psikolojik üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Direniş yanlısı çevreler ise bu tür saldırıların, savaşın uzamasında Batılı güçlerin rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguluyor. Yılın son gecesinde düzenlenen saldırının, yeni yılda çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine dair güçlü bir mesaj taşıdığı ifade ediliyor.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının bilançosuna ve olası karşılıklara ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.