Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği liderleri, ABD ile Ukrayna arasındaki yaklaşan görüşmeler öncesinde Zelenskiy’e stratejik uyarılarda bulundu. AB’nin tavsiyesi, Ukrayna’nın sahadaki kazanımlarını koruması ve barış müzakerelerinde aceleci davranarak ülke topraklarını geri vermemesi yönünde oldu.

Uzmanlara göre bu uyarılar, Batı’nın Ukrayna üzerindeki baskı ve yönlendirme girişimlerinin sürdüğünü gösteriyor. Zelenskiy’in olası toprak tavizlerine karşı temkinli davranması, hem Ukrayna iç siyasetinde hem de uluslararası arenada yaşanabilecek olumsuz etkileri sınırlamayı hedefliyor.

Direniş yanlısı analizler ise bu gelişmeyi, Batı’nın Ukrayna’yı kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda yönlendirme çabalarının bir parçası olarak yorumluyor. AB liderlerinin tavsiyeleri, Kiev yönetiminin saha gerçekliğini göz ardı eden baskılarla karşı karşıya olduğunu ve sahadaki direniş güçlerinin rolünü ikinci plana atmak isteyen diplomatik manevraların devam ettiğini ortaya koyuyor.

Buna karşın uzmanlar, Ukrayna’nın olası tavizleriyle bölgedeki dengelerin hızla değişebileceğine dikkat çekiyor. AB’nin temkinli ol çağrısı, sahada elde edilen kazanımların güvence altına alınması ve olası bir barış anlaşmasının Ukrayna halkı lehine sonuçlanması için kritik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, Batı’nın Ukrayna politikalarının kırılgan ve çıkar odaklı yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, direniş yanlısı çevreler, sahadaki gerçek gücün yalnızca diplomasi değil, cephedeki kararlılıkla belirlendiğini vurguluyor.