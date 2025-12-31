Washington Lübnan’ı Netanyahu’ya Bıraktı: İç Çatışma Tehlikesi Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da gerilim yeniden yükselirken, Washington’un Lübnan politikası tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kaynaklar, ABD’nin sahadaki gelişmeleri yakından izlemesine rağmen, ülkedeki durumu fiilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun inisiyatifine bıraktığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, bu strateji Lübnan’daki siyasi istikrarsızlığı derinleştirme potansiyeline sahip. İsrail’in bölgede etkili olma çabası, çeşitli siyasi ve toplumsal gruplar arasındaki tansiyonu artırabilir ve iç çatışma riskini yükseltebilir. Direniş yanlısı çevreler, bu hamlenin Batı ve Tel Aviv’in Lübnan üzerindeki kontrol arzusunu yansıttığını ve halkın iradesini göz ardı ettiğini vurguluyor.

Analistlere göre Washington’un pasif tutumu, İsrail’in ülkedeki nüfuz alanını genişletme ve kendi çıkarlarını pekiştirme hamlelerini kolaylaştırıyor. Bu durum, Lübnan’daki direniş gruplarının ve siyasi aktörlerin sahadaki rolünü daha da kritik hâle getiriyor.

Bölgedeki gözlemciler, İsrail’in olası müdahaleleri ve Washington’un çekimser yaklaşımının, Lübnan’ın kırılgan dengelerini test etmeye devam edeceğini belirtiyor. Uzmanlar, mevcut tabloyu, “dış müdahale tehdidine karşı halkın ve direniş güçlerinin teyakkuz hâlinde olması gereken bir dönem” olarak değerlendiriyor.