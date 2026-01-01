Şehitler Günü Paniği: ABD Havalimanı Etrafını Terk Emri Verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bağdat sokaklarında gerginlik dorukta. ABD Büyükelçiliği, 3 Ocak'ta yâd edilecek Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis anma törenleri öncesi panik butonuna bastı. Yoğun kalabalık ve olası güvenlik risklerini öne sürerek, diplomatik personelinin Bağdat Uluslararası Havalimanı etrafındaki hareketlerini 2-3 Ocak tarihleri arasında tamamen kısıtladı. Karar, büyükelçiliğin resmi duyurusuyla netleşti; personel sadece zorunlu görevler dışında dışarı çıkamayacak.

Bu hamle, direniş ekseninin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Süleymani ve yoldaşı el-Mühendis'in ABD tarafından suikastla şehit edilmesi üzerinden tam 6 yıl geçti, ancak Irak halkının öfkesi dinmedi. Her yıl binlerce kişi Bağdat'ta toplanarak kahramanlarını anıyor; ABD ise korkudan adeta şehirden kaçıyor. Havalimanı çevresi zaten yüksek güvenlikli, ama büyükelçilik yine de "tedbir" diyor.

Iraklı yetkililer sessiz kalırken, direniş yanlısı gruplar anmaları daha da coşkulu geçireceklerini duyurdu. Bağdat'ta son günlerde artan polis devriyeleri ve yol kontrolleri, törenlerin kitlesel olacağını gösteriyor. ABD'nin bu kısıtlaması, bölgedeki hegemonya çabasının ne kadar zayıfladığının işareti olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, bu tür kararların Washington'un Bağdat'taki etkisini iyice erittiğini söylüyor. Süleymani'nin mirası, direnişin bayrağını daha yükseğe taşıyor; ABD ise gölgede kalmayı tercih ediyor. Anma günleri yaklaşırken, Irak semaları adalet çığlıklarıyla dolacak.