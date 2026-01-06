Epstein ile bağlantılı 2 milyon belge inceleniyor: Amerikan siyasetinin gerçek yüzü ifşa oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakanlık, Adalet Bakanı Pam Bondi, Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ve Savcı Jay Clayton tarafından imzalanan mektubu Federal Yargıç Paul Engelmayer'a iletti.

Mektupta, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında şu ana kadar yaklaşık 12 bin 285 belgenin yayımlandığı, söz konusu yasaya yanıt niteliği taşıyabilecek 2 milyondan fazla belgenin ise hala inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Toplamda 400'ü aşkın avukatın konuyla ilgili yürütülen çalışmalara katıldığı aktarılan mektupta, savcılık ofisleri ve Adalet Bakanlığı birimlerinden onlarca avukat ile 100'den fazla özel eğitimli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) analistinin de sürece dahil olduğu ifade edildi.

Mektupta, bakanlığın belgeleri "mümkün olduğunca çabuk" yayımlamaya kararlı olduğu ancak mağdurların mahremiyetinin korunmasının öncelik olmaya devam ettiği vurgulandı.

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.