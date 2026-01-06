Amerikan petrol tekelleri Venezuela’ya giriyor: Kolonileştirme süreci başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol tekelleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi. Söz konusu temasların, Washington’un Karakas’a yönelik askeri müdahalesinin ardından ülkenin enerji kaynaklarını denetim altına alma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan petrol şirketleriyle yazışmaların başladığını ve bu sürecin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

ABD’li yetkili, ABD Enerji Bakanlığı’nın başındaki Chris Wright ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nı yöneten Marco Rubio’nun, Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın da belirttiği gibi, Venezuela’daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Venezuela’nın petrol endüstrisine “çok güçlü şekilde” dahil olacaklarını açıkça ilan etmişti. Bu açıklamalar, Washington’un müdahaleyi ekonomik ve stratejik kazanca dönüştürme niyetini gözler önüne serdi.

Trump, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “ABD’nin dev petrol şirketlerini Venezuela’da devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ardından ülke için para kazanmaya başlayacaklar.” ifadelerini kullanarak, Amerikan enerji tekellerinin Venezuela’nın enerji altyapısını fiilen kontrol edeceğini itiraf etmişti.