İsrail'den Aksa Tufanı Korkusu: Zamir "Sürpriz Savaş" Stratejisi İlan Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Zamir, askeri bir toplantıda "Aksa Tufanı gibi şok saldırıları önlemek için revize edilmiş savunma doktrini"nden bahsetti. Bu strateji, istihbarat paylaşımı ve hızlı müdahale birimlerini güçlendiriyor.

Direniş ekseni, Zamir'in itirafını "korkunun göstergesi" diye yorumladı. Hamas ve Hizbullah, "Her sürpriz hazır" mesajıyla yanıt verdi. İsrail medyası, Gazze ve Lübnan sınırlarında teyakkuzu yazıyor.

Bu gelişme, Tel Aviv'in 7 Ekim yenilgisinin travmasını yansıtıyor. ABD desteğiyle geliştirilen plan, iç eleştirilere rağmen onaylandı.

Filistin halkı, İsrail'in paniğini zafer olarak kutluyor. Bölge gerilimi yeni zirvelere çıkıyor.