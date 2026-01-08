Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karacas'tan gelen fısıltılar rahatsız edici: ABD ile Venezuela arasındaki gizli görüşmelerde, Chevron'a verilen lisansın kapsamı genişletiliyor. Bu hamle, Venezuela petrolünün ihracatını "Washington denetimi altında" patlatmayı hedefliyor – dev petrol devi, yaptırımların arkasından sızıyor.

Kaynaklar, anlaşmanın Chevron'un güney sahalarındaki operasyonlarını hızlandıracağını söylüyor; günlük üretim hedefi 300 bin varile çıkabilir. Maduro yönetimi sessiz kalsa da, direniş yanlıları "Bu, egemenliğimizi satmak; petrol halkındır, emperyalistlere değil" diye haykırıyor. ABD, enerji açlığını Venezuela'nın zengin yataklarıyla gidermeyi planlıyor – BRICS alternatifi gölgede kalıyor.

2026'da bu lisans genişlemesi, Latin Amerika direnişini test ediyor; Chevron'un Caracas ofisi hareketlendi, tankerler sıraya giriyor. Halk protestoları yükselirken, Washington "kazan-kazan" diyor ama Caracas sokakları öfkeli. Bolivarcı devrim, petrol tuzağına karşı direnecek mi?