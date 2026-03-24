İran misillemesi sonrası kriz başladı: Son 24 saatte en az 122 Siyonist yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire’ye dayandırılan Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, Siyonist rejimin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İran’ın füze saldırılarında yaralanan 122 Siyonistin daha hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, füze saldırıları sonucu yaralanan Siyonistlerin toplam sayısının 4.829’a ulaştığı ve bunlardan en az 111’inin halen hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

Bu rakamlar, Siyonist rejimin “demir kubbe” ve ABD yapımı hava savunma sistemlerinin İran füzeleri karşısında ne kadar aciz kaldığının resmî itirafı niteliğindedir.

İbrani Basında Kriz: “Zor Bir Fısıh Bayramı”

İbrani dilinde yayın yapan Yedioth Aharonoth gazetesi, Siyonist yerleşimcilerin 2026 Fısih Bayramı’nı zor bir seçimle karşı karşıya geçireceklerini yazdı. Gazetede, sürekli artan füze tehdidi ve sığınaklarda geçen hayatın, işgal toplumunda derin bir bunalıma yol açtığı belirtildi.

Haberde ayrıca, işgal rejiminin Bat Yam kentinde bir sığınak içinde, İsrail ordusuna bağlı bir yedek askerin intihar ederek ölü bulunduğu duyuruldu. Bu olay, rejimin içinde bulunduğu psikolojik çöküntünün ve toplumsal çözülmenin en çarpıcı göstergelerinden biri olarak kayda geçti.

Gece Yarısından Bu Yedi Dalga: İran’ın Vuruş Gücü

Haberde, İran’ın gece yarısından itibaren işgal altındaki topraklardaki farklı bölgeleri 7 kez üst üste vurduğu belirtildi. Bu ardışık saldırılar, İran’ın “Vaat Edilen Doğru Operasyonu” kapsamında sadece caydırıcılığı değil, aynı zamanda sürekli ve yıpratıcı bir savaş stratejisini de uygulamaya koyduğunu göstermektedir.

Değerlendirme: ABD’nin Hava Savunma Vaadi Çöktü, İran Füzeleri Psikolojiyi de Vuruyor

Siyonist rejimin resmî kurumlarının açıkladığı 4.829 yaralı rakamı, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı gelişmiş hava savunma sistemlerinin İran füzeleri karşısında ne kadar etkisiz kaldığını resmen tescil etmiştir. “Demir Kubbe”, “Gelişmiş Patriot” ve ABD donanmasına ait gemilerin oluşturduğu savunma şemsiyesi, İran’ın çok katmanlı füze saldırılarını engelleyememiştir.

Daha da önemlisi, emperyalist güçlerin “güvenli arka bölge” olarak nitelendirdiği işgal topraklarında yaşanan bu kanlı bilanço, Siyonist toplumda derin bir travma yaratmıştır. Yedek askerin sığınakta intiharı ve Fısıh Bayramı öncesinde medyada yayılan “zor seçim” ifadeleri, rejimin içine düştüğü çıkmazın sadece askerî değil, aynı zamanda sosyo-psikolojik bir yıkım olduğunu göstermektedir.

ABD’nin “bölgedeki en güçlü müttefiki”ne sağladığı sınırsız askerî ve istihbarat desteği, İran’ın misilleme kapasitesi karşısında anlamını yitirmiştir. Bu tablo, emperyalist güçlerin bölgedeki angajman kurallarının İran tarafından kökten değiştirildiğini, Siyonist rejimin artık ABD’nin kalkanı altında bile güvende olmadığını tüm dünyaya ilan etmektedir.