Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD medyasında, Vance’in Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yayımlanan haberler tartışma konusu oldu. Bazı değerlendirmelerde, söz konusu haberlerin özetine bakıldığında kullanılan dil ve çerçevenin samimiyetten uzak olduğu ve gerçek durumu tam olarak yansıtmadığı ileri sürüldü.

Yorumcular, medyada yer alan bazı ifadelerin olayın bağlamını eksik aktardığını ve ziyaretin içeriğine dair farklı bir algı oluşturduğunu savundu. Bu durumun, kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda tarafsızlık ve şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Uzmanlar ise uluslararası ziyaretler ve diplomatik temaslara ilişkin haberlerde kullanılan dilin, kamuoyunun algısını doğrudan etkilediğini belirterek, medya kuruluşlarının bu tür konularda daha dengeli ve ayrıntılı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.