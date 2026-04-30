Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna için nükleer silahları ‘güvenlik garantisi’ olarak talep eden Kiev rejiminin liderinin aslında nükleer bir çatışmayı kışkırttığını vurgulayan Zaharova, Batı Avrupa'nın Zelenskiy'in ‘nükleer şantajının’ ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Biz defalarca, terörizmin Kiev yönetimi tarafından devlet politikası aracı olarak kullanıldığına tanık olduk. Örneğin, Zelenskiy 26 Mart’ta Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’ya güvenlik garantisi olarak hem NATO üyeliği hem de nükleer silah verilmesi gerektiğini söylemişti. Bu tür açıklamalarla fiilen nükleer bir çatışmayı kışkırtmayı sürdürüyor. Üstelik Batı Avrupa, bu nükleer şantajın ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya.
