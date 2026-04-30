Siyonist İsrail'den sansürlü’ itiraf: Lübnan’da en az 173 işgalci yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail Ordu Radyosu, sıkı askeri sansür altında daha önce gizlediği kayıplarını açıklamak zorunda kaldı. Radyonun duyurusuna göre, savaşın başlangıcından bu yana Lübnan’da 173’ten fazla İsrail askeri yaralandı ve bunlardan 11’inin durumu halen kritik. Bu rakamlar, işgal ordusunun Hizbullah karşısında ne kadar kan kaybettiğinin resmi itirafı niteliğinde.

Ateşkes var, ölümler var: İsrail’in çıkmazı

Ateşkesin ilan edilmesine rağmen İsrail’in güney Lübnan’daki bombardımanlarını sürdürmesi, Hizbullah’ın da misillemelerini devam ettirmesine yol açıyor. Ancak İsrail basınında yer alan analizlere göre, Tel Aviv yönetimini asıl endişelendiren şey, ateşkes sonrası kayıpların artarak devam etmesi. Bunun nedeni ise Hizbullah’ın yeni, düşük maliyetli ama ölümcül silahları: fiber optik İHA’lar.

Haaretz: ‘Hiçbir çözüm yok, ev yıkmak askerleri daha da riske atıyor’

İbrani Haaretz gazetesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İsrail ordusunun Hizbullah’ın İHA’larına karşı hiçbir çözümü yok. Güney Lübnan’da evleri yıkmaya odaklanmak, askerlerimizin riskini daha da artırıyor” ifadelerini kullandı. Bu itiraf, işgal ordusunun sahadaki çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Yedioth Aharonoth: ‘Fiber optik İHA’lar İsrail için şok edici bir dönüşüm’

Yedioth Aharonoth gazetesi de Hizbullah’ın giderek daha fazla ucuz İHA kullandığını ve bu durumun İsrail için “şok edici bir dönüşüm” olduğunu yazdı. Gazetenin teknik analizine göre, yaklaşık 10 kilometrelik fiber optik kabloyla kontrol edilen bu İHA’lar, İsrail’in elektronik harp sistemlerinden (GPS karıştırma, sinyal kesme vb.) hiç etkilenmiyor. Bu sayede Hizbullah, İHA’ları neredeyse tam bir hareket özgürlüğü içinde kullanabiliyor.

Sansürlü rakamların ardındaki gerçek: Kayıplar gizleniyor

İsrail ordusunun askeri sansür politikası, gerçek kayıpların kamuoyundan gizlenmesiyle biliniyor. Bu nedenle açıklanan 173 yaralı rakamının, gerçekte çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Özellikle 11 kritik yaralının durumu, işgal ordusunun hastanelerdeki kayıplarının da arttığına işaret ediyor. Uzmanlara göre İsrail, Hizbullah’ın bu yeni silahları karşısında ne askeri ne de teknik olarak etkili bir yanıt geliştirebilmiş değil.

ABD-İsrail teknoloji üstünlüğü miti Hizbullah karşısında çöküyor

ABD’nin sağladığı en gelişmiş elektronik harp sistemleri, F-35’ler ve istihbarat paylaşımı, İsrail’in “teknoloji üstünlüğü” iddiasının temel taşlarıydı. Ancak Hizbullah’ın geliştirdiği bu düşük teknolojili, düşük maliyetli ama yüksek etkili çözüm, İsrail’in onlarca yıllık askeri doktrinini sorgulatıyor. Bu durum, teknolojiye aşırı güvenen emperyalist orduların en büyük zaafını gösteriyor: Tıpkı Vietnam’da ABD’nin mayın ve tuzaklara, Afganistan’da Sovyetlerin gerilla taktiklerine karşı kaybetmesi gibi, İsrail de bugün Hizbullah’ın asimetrik savaş araçları karşısında çaresiz kalıyor.

Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteği işe yaramıyor

Başkan Trump’ın Tel Aviv yönetimine verdiği koşulsuz siyasi ve askeri destek, Hizbullah’ın bu İHA’larını durdurmaya yetmiyor. Beyaz Saray’dan sağlanan en gelişmiş teknolojiler bile fiber optik kabloyla çalışan bu İHA’ları tespit edemiyor. Uzmanlara göre bu durum, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki stratejik başarısızlığının bir başka tezahürüdür.