İsrailli subay: Hizbullah karşısında çaresiziz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail ordusunda görev yapan üst düzey bir subay, Hizbullah’ın operasyonel sahada kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı mevcut askeri ve teknolojik imkanlarla etkili bir çözüm üretilemediğini itiraf etti.

Söz konusu subay, artan güvenlik zorlukları ve orduda hakim olan hayal kırıklığı dalgasının ortasında, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen yeni bir önleme sistemi testinin de başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Önleme sistemleri beklentiyi karşılamadı

Hava kuvvetleri bünyesinde dron tehdidine karşı geliştirilen yeni savunma teknolojisinin denendiğini ancak sonuçların tatmin edici olmadığını belirten subay, işgal ordusunun bu konudaki yetersizliğine dikkat çekti.

Ordu Radyosu da dahil olmak üzere İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ordu Komutanlığı mevcut savunma stratejisinin yetersiz kaldığını kabul etti. Lübnan arenasındaki askeri gelişmelerin, komuta kademesinde ciddi bir moral bozukluğu ve stratejik tıkanıklığa yol açtığı ifade ediliyor.

Fiber optik ve tuzaklı sistemler çıkmazı

İsrail’in yüksek tirajlı gazetelerinden Israel Hayom, Hizbullah’ın Lübnan’da kullandığı fiber optik kablolu tuzaklı dronların oluşturduğu tehdide karşı teknolojik veya operasyonel bir çözümün bulunmadığını teyit etti.

Habere göre, İsrail askerleri insansız hava araçlarını patlamadan önce "yakalayabilmek" amacıyla balıkçı ağlarını andıran derme çatma ağlar kullanıyor.

Ancak bu yöntemlerin büyük ölçüde doğaçlama ve pratikte etkisiz olduğu, ordunun askerlerine profesyonel ekipman sağlamak yerine bu tür ilkel önlemlere mahkum kaldığı bildiriliyor.

Pusu kuran dronlar sahayı kilitledi

Haaretz gazetesi ise işgal ordusunun patlayıcı dronlara karşı çözüm üretemediğini kabul ederek, Hizbullah’ın tespit edilmesi veya engellenmesi neredeyse imkansız olan "dört pervaneli" (quadcopter) dronlar kullandığını vurguladı.

Gazetenin askeri muhabiri, sahada görev yapan bir askerin şu çarpıcı sözlerini aktardı:

"İHA havada veya çatılarda pusuda bekliyor; en ufak bir hareketlilik tespit ettiği anda birliklerin üzerinde infilak ediyor."

Bu durumun, evleri yıkan müteahhitlerden piyade birliklerine kadar açık alandaki her türlü hareketi yüksek riskli bir ölüm kalım meselesine dönüştürdüğü kaydediliyor.

FPV dronlarının yıkıcı etkisi

Hizbullah, işgal güçlerini hedef almak amacıyla yüksek hasar verme kabiliyetine sahip FPV (birinci şahıs bakış açılı) dronlarını düzenli olarak kullanmaya devam ediyor.

İsrail işgalinin sürekli saldırılarıyla ihlal ettiği ve sözde "ateşkes" olarak nitelendirilen dönemden bu yana, bu hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda İsrail askeri öldü veya yaralandı.

Hizbullah’ın bu teknolojik üstünlüğü, İsrail savunma hattındaki kırılganlığı derinleştiriyor.