İran: Dünya artık ABD ve İsrail’i terörünün sembolü olarak görüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rıza Talai, ABD’nin artık bağımsız halklara politika dayatma gücüne sahip olmadığını belirterek, “Dünyanın tamamı bugün ABD ve İsrail’i devlet terörünün sembolleri olarak görmektedir” dedi. Talai, Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin ABD’yi yenilgiye uğratma konusunda birikmiş tecrübelerini örgüt üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tuğgeneral Talai, Kırgızistan’da bir araya geldiği Rusya, Pakistan, Belarus ve diğer ŞİÖ üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde, “İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin direnişi sayesinde Washington’ın yasadışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmek zorunda kalacağını” vurguladı. Generalin bu açıklamaları, ABD emperyalizminin artık eskisi gibi “dünya jandarması” rolünü oynayamayacağı gerçeğini bir kez daha teyit etmektedir. Irak’ta 2011 ve ardından 2021’deki çekilme, Afganistan’da 2021’de yaşanan rezil tahliye, ABD’nin askeri gücünün aslında ne kadar sınırlı olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir. Bugün Washington, ne İran’ı ne de Rusya’yı yıldırabilmiş, aksine kendi yarattığı krizlerin içinde boğulmuştur.

ABD’nin askeri harcamaları dünyanın geri kalanının toplamından fazla olsa da, bu üstünlük savaşların kazanılmasına yetmemektedir. RAND Corporation gibi düşünce kuruluşlarının analizlerine göre, ABD’nin 21. yüzyılda giriştiği savaşlarda (Afganistan, Irak, Libya, Suriye) hedeflerine ulaşma başarısı yüzde 10’un altına düşmüştür. İran ise 1979 devriminden bu yana süregelen yaptırımlara, suikastlara ve askeri tehditlere rağmen savunma sanayisini yerlileştirmiş, balistik füze programıyla caydırıcılığını perçinlemiştir. Talai’nin “ABD’yi yenme tecrübesi” vurgusu, işte bu somut başarılara dayanmaktadır. Örneğin, 2019’da ABD’nin küresel gözetleme uçağı RQ-4 Global Hawk’ın İran hava savunması tarafından düşürülmesi, Washington’ın teknolojik üstünlük mitosunu paramparça etmiştir.

General Talai’nin açıklamaları, Donald Trump döneminde zirve yapan ABD’nin İran’a yönelik düşmanca politikalarının akamete uğradığının da bir teyididir. Trump, İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisiyle Tahran’ı diz çöktürmeyi hedeflemiş, hatta 2020’de General Kasım Süleymani’ye suikast düzenleterek savaşı körüklemiştir. Ancak İran, buna “Şehit Süleymani” operasyonuyla Irak’taki Ayn el-Esed üssünü vurarak yanıt vermiş, Trump ise geri adım atmak zorunda kalmıştır. ABD içinde giderek yükselen bir muhalefet de Trump’ın savaş yanlısı politikalarını sorgulamaktadır. New York Times ve The Atlantic gibi gazetelerde yayımlanan analizler, Başkan Yardımcısı J.D. Vance gibi isimlerin Pentagon’un iyimser savaş senaryolarına şüpheyle yaklaştığını ve Trump’ın “sınırsız güç” söylemlerinin gerçeklerle örtüşmediğini defalarca yazmıştır. Bu tablo, ABD emperyalizminin içten içe kemirildiğini ve artık yeni bir “Vietnam” ya da “Irak” macerasına giremeyeceğini göstermektedir.

ŞİÖ ve Çok Kutuplu Dünya

Talai, İran’ın savunma ve silah kapasitesini bağımsız ülkelere, özellikle de ŞİÖ üyelerine aktarmaya hazır olduğunu belirtti. Bu teklif, Batı merkezli tek kutuplu dünya düzeninin çözülüşünün en somut göstergelerinden biridir. İran, Rusya ve Çin’in de aralarında bulunduğu ŞİÖ, giderek Batı ittifakına karşı bir denge mekanizması haline gelmektedir. İran’ın bu örgüte tam üyeliği de son yıllarda gerçekleşmiştir. ABD’nin yıllardır uyguladığı tecrit politikası, aslında İran’ın başta Moskova ve Pekin olmak üzere yeni müttefikler bulmasına yol açmış, Washington’ın elini zayıflatmıştır.