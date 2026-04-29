ABD’li siyaset bilimci Mearsheimer itiraf etti: Bu savaşı kaybettik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı 40 günlük savaşın ardından Amerikalı tanınmış siyaset bilimci John Mearsheimer, Washington’un ağır bir yenilgiye uğradığını açıkça itiraf etti. Mearsheimer, “Biz bu savaşı kaybettik ve artık Tahran’a imtiyazlar vermek zorundayız” dedi.

Mearsheimer: İran Hürmüz Boğazı’nı asla bırakmaz

Realist ekolün önde gelen isimlerinden John Mearsheimer, yaptığı değerlendirmede İran’ın stratejik kozlarına dikkat çekti. “İranlılar Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü asla bırakmaz” diyen Mearsheimer, “Boğaz, İran’ın füze ve İHA gücüyle birlikte onların güç kaynağıdır. Bunlardan vazgeçmezler” ifadelerini kullandı.

Mearsheimer’in bu sözleri, ABD ve İsrail’in savaş boyunca “Hürmüz Boğazı’nı açmaya zorlayacağız” yönündeki tehditlerinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Zira İran, savaşın ilk günlerinden itibaren boğazda tam denetim sağladı ve küresel petrol arzını fiilen kilitledi.

“Bu savaşı kaybettik” itirafı

Mearsheimer, “Biz bu savaşı kaybettik” sözüyle aslında Peşmerge güçlerinin oluşturulmasından Irak işgaline kadar birçok felaket senaryosunun mimarlarından biri olarak Washington’un Ortadoğu’daki yenilgiler zincirine bir yenisini ekledi. Vietnam, Irak, Afganistan derken şimdi de İran. Her seferinde “hızlı zafer” propagandası yapan Beyaz Saray, her seferinde uzun soluklu bir bataklığa saplanıp geri çekilmek zorunda kaldı.

Mearsheimer’e göre ABD, İran’ın direniş kapasitesini ve stratejik sabrını küçümsedi. Tahran, ne askeri yıldırma ne de ekonomik abluka karşısında diz çökmedi. Tam tersine, savaştan daha güçlü çıktı: Hürmüz kontrolü elinde, bölgesel müttefikleri saflarında, füze ve İHA envanteri ise her zamankinden daha caydırıcı.

İmtiyaz çağrısı: ABD neyi kabul etmeli?

Mearsheimer’in “imtiyaz vermeliyiz” çağrısı, ABD’nin şu anda içinde bulunduğu çıkmazın da bir yansıması. Uzmanlara göre bu imtiyazlar, İran’ın nükleer programa ilişkin meşru haklarının tanınması, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kontrolünün kabullenilmesi ve bölgesel güvenlik mimarisinde İran’a yer verilmesi anlamına geliyor.

Ancak Beyaz Saray’dan bu yönde henüz bir adım yok. Tam tersine, Başkan Trump İsrail’in baskısıyla “maksimum baskı” stratejisini sürdürmeye çalışıyor. Oysa Mearsheimer gibi realist bir sesin bu itirafı, Washington’un mevcut politikasının iflas ettiğini gösteriyor.

Trump’ın savaş yanlısı tutumuna ABD içinden yankılar

Mearsheimer’in açıklamaları, ABD içinde giderek büyüyen bir kesimin sesi haline geldi. Demokratlar, “Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteği bizi Ortadoğu’da yeni bir bataklığa sürükledi” derken, barış yanlısı örgütler Beyaz Saray önünde “Savaşa hayır, diplomasiye evet” sloganlarıyla protestolar düzenliyor.

Eski istihbarat yetkilileri, Trump’ın “Tahran yerle bir edilmeli” türündeki açıklamalarının ABD’nin uluslararası itibarını zedelediğini ve müttefikler arasında bile güvensizlik yarattığını belirtiyor. Alman Şansölyesi Friedrich Merz’in geçtiğimiz günlerde “Tüm bir ulus, İran liderliği tarafından aşağılanıyor” sözleri, Batı bloğu içindeki çatlağın somut bir göstergesiydi.

Tarihsel bağlam: Realist Mearsheimer’in kehanetleri

John Mearsheimer, daha önce de Ukrayna savaşı ve NATO’nun genişlemesi konusundaki uyarılarıyla biliniyor. 2015’te yayımladığı “İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası” kitabında (Stephen Walt ile birlikte), Washington’ın İsrail yanlısı politikalarının Amerikan ulusal çıkarlarına zarar verdiğini savunmuştu. Bugün geldiğimiz nokta, Mearsheimer’in argümanlarını doğrular nitelikte: ABD, İsrail uğruna İran’la gereksiz bir savaşa girdi ve bu savaşı kaybetti.