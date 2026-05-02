Savaş tüccarları sahada: ABD'den Batı Asya'ya 8,6 milyar dolarlık satış

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ateşkes müzakereleri kırılgan bir zeminde sürerken, yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi. Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri operasyonların 40. gününde, Ortadoğu'daki müttefiklerine toplam değeri 8 milyar 600 milyon doları aşan yeni bir silah satış paketini onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı paket kapsamında İsrail'e 992,4 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Hassas Öldürücü Silah Sistemi" (APKWS) lazer güdüm kiti satılacak. Körfez ülkelerinden Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füze sistemi ve 1 milyar dolarlık lazer güdüm kiti tedarik edilirken, Kuveyt 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi alacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verildi.

Ancak bu satışların tipik Washington prosedürlerinden farklı bir şekilde, "acil durum" yetkisi kullanılarak Kongre denetiminden muaf tutulması dikkat çekiyor. ABD yasalarına göre büyük silah anlaşmalarının Kongre incelemesinden geçmesi gerekirken, Trump yönetimi bu mekanizmayı devre dışı bıraktı. Beyaz Saray, bunu bölgedeki "acil güvenlik ihtiyaçlarına" bağlasa da, eleştirmenler bu adımı ABD'nin bölgedeki varlığını silah ticareti üzerinden pekiştirme çabası olarak değerlendiriyor. Tarihsel olarak benzer uygulamalar, 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana bölge ülkelerine yapılan silah satışlarının çatışma dinamiklerini nasıl daha da karmaşık hale getirdiğini gösteriyor. ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik silah ihracatının geçtiğimiz on yılda 300 ila 450 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, savaş karşıtı çevreler ve Beyaz Saray muhabirleri, Trump'ın sergilediği çelişkili tutuma dikkat çekiyor. Başkan bir yandan İran ile ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini duyururken, diğer yandan İsrail'i "nasıl kazanılacağını bilen büyük bir müttefik" olarak nitelendirerek askeri operasyonlara yeşil ışık yakıyor. Trump yönetiminin kısa süre önce yayımladığı 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'nde İsrail'in "model müttefik" olarak tanımlanması ve Beyaz Saray'ın İsrail'e yönelik yıllık 4 milyar dolarlık yardımı yeniden onaylaması, mevcut politikanın ne denli yapısal olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu hamlelere ABD iç cephesinden ciddi eleştiriler yükseliyor. "Önce Amerika" ve savaşları bitirme sloganlarıyla seçilen Trump'ın, İsrail'in baskısıyla İran'a yönelik askeri operasyonları başlatması, kendi tabanında dahi rahatsızlık yaratıyor. Yönetimin silah satışlarını Kongre'ye rağmen gerçekleştirmesi ve Pentagon'un savunma bütçesini artırması, ülke içinde "başkanlık yetkilerinin sınırlarının aşıldığı" yönünde tepkilere neden oluyor. Başkanın daha önce 2019'da Körfez ülkelerine 8 milyar dolarlık silah satışını Kongre'yi bypass ederek geçirmesinin federal soruşturma başlatılmasına yol açtığı hatırlanırsa, mevcut hamlenin yaratacağı siyasi tartışmaların boyutu daha iyi anlaşılmaktadır.