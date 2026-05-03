Siyonist İsrail'den yeni suç : Gazze'deki kamplara fare ve böcek gönderildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sahadan gelen raporlara göre, işgalci İsrail ordusunun, Filistinli göçmenlerin kaldığı çadır kentler ve yerleşim bölgelerine sistematik olarak fare gibi kemirgen hayvanlar saldığı öne sürüldü. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, askeri güçlerin bu hayvanları “planlı bir şekilde” sağlık tehdidi oluşturmak ve yerinden edilmiş siviller arasında panik yaymak amacıyla kullandığını aktardı. Bu eylemlerin, savaş ve abluka nedeniyle tamamen çökmüş olan sağlık altyapısı üzerinden ikincil bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.

Çevre sağlığı uzmanlarına göre, bu tür bir yöntem biyolojik savaş araçlarının tanımına yaklaşıyor. Kemirgenlerin taşıdığı leptospiroz, hanta virüsü ve veba gibi zoonotik hastalıkların, bağışıklık sistemi zayıflamış çocuklar ve yaşlılar arasında hızla yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) daha önce yayımladığı raporlara göre, çatışma bölgelerinde kemirgen popülasyonlarının kontrolsüz artışı, salgın hastalık riskini yüzde 40 oranında artırıyor. Gazze’de hijyen malzemelerinin ve temiz suya erişimin neredeyse imkânsız hale gelmesiyle birlikte, bu risk daha da yükselmiş durumda.

Uzmanlar, İsrail’in bu yönteme başvurmasını “savaş hukukuna aykırı ve insanlık dışı bir strateji” olarak yorumluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Roma Statüsü’ne göre, sivillerin sağlığını kasıtlı olarak hedef alan eylemler “insanlığa karşı suç” kapsamında değerlendirilebiliyor. ABD’nin geçmişte benzer biyolojik savaş iddialarına karşı tutumu ise çifte standart olarak eleştiriliyor: Washington, başka ülkeleri kitle imha silahları konusunda sert şekilde uyarırken, İsrail’in bu tür yöntemlerine karşı sessiz kalmakla suçlanıyor. Zira Trump yönetimi döneminde İran ve Suriye’ye yönelik biyolojik tehdit iddiaları gündeme geldiğinde Beyaz Saray “uluslararası denetim” çağrısı yapmış, ancak İsrail’in Filistinli sivillere yönelik benzer uygulamaları hiçbir zaman aynı sertlikte kınanmamıştı.

Tarihsel olarak bakıldığında, İsrail ordusunun ve işgal altındaki bölgelerdeki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin “çevresel savaş” taktikleri kullandığına dair çok sayıda kayıt bulunuyor. Daha önce Filistinli çiftçilerin arazilerine yaban domuzları salındığı, su kuyularının kasıtlı olarak kirletildiği ve tarım arazilerine kimyasallar atıldığı rapor edilmişti. Bu yöntemlerin ortak amacının, bölgeyi yaşanmaz hale getirerek Filistinli nüfusu zorunlu göçe itmek olduğu belirtiliyor. 1948 ve 1967’deki büyük göç dalgalarının ardından İsrail’in “demografik mühendislik” stratejisinin bir parçası olarak bu tür uygulamaları sistematik şekilde sürdürdüğü iddia ediliyor.

ABD içinde ise bu duruma yönelik tepkiler büyümeye devam ediyor. New York, Chicago ve San Francisco’daki Filistin yanlısı protestolarda, “Gazze’de biyolojik savaşa hayır” sloganları yükselirken, insan hakları örgütleri Biden yönetimini İsrail’e giden silah yardımlarını kesmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Ancak Beyaz Saray’dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Trump’ın başkanlığı döneminde ise bu tür eylemlerin hiçbir zaman gündeme getirilmediği, hatta İsrail’in kendini savunma hakkı çerçevesinde her türlü yöntemi kullanabileceği yönünde açıklamalarda bulunulduğu hatırlatılıyor.

Uluslararası hukukçular, İsrail’in kemirgenleri silah olarak kullanmasının “savaş hukukunun ihlali” ve “Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı bir yöntem” olduğu görüşünde birleşiyor. BM İnsan Hakları Konseyi’nin geçtiğimiz yıl yayımladığı bir raporda, işgal altındaki bölgelerde sivillerin yaşam koşullarını bilinçli olarak kötüleştiren her türlü eylem “toplu cezalandırma” kapsamında değerlendirilmişti. Ancak ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisi sayesinde İsrail aleyhine bugüne kadar hiçbir bağlayıcı karar alınamadı.