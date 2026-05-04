Guardian: Pentagon’da ‘tam bir kaos’, 24 general tasfiye edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından başlayan üst düzey tasfiyelerin giderek kontrolden çıktığını ve Bakan Pete Hegseth’in giderek yalnızlaştığını yazdı. Eski bir üst düzey yetkilinin durumu “tam bir kaos” olarak tanımlarken, gazete bu tasfiyelerin ordunun birlik ve operasyon kabiliyetini ciddi şekilde zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Guardian’ın aktardığına göre, Hegseth göreve geldiği günden bu yana hiçbir “mahkeme tarafından kabul edilebilir somut gerekçe” sunmadan tam 24 general ve amiral ile kıdemli subayı görevden aldı veya zorunlu emekliliğe sevk etti. Dikkat çeken nokta, tasfiye edilen subayların yaklaşık yüzde 60’ının siyahi veya kadın olması ve hepsinin üstün profesyonel sicillere sahip bulunması. Bunlar arasında ABD tarihinde Donanma Operasyonları Komutanlığı’na atanan ilk kadın olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı’nda görev yapan Amiral Lisa Franchetti de yer alıyor. Franchetti gibi kariyerinin zirvesindeki bir ismin tasfiyesi, ordunun içinde şok etkisi yarattı. Geçen ay ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Randy George, terfi listesinden dört subayı çıkarmayı reddettiği için görevinden alındı. Bu isimlerin tasfiyesi, kaynaklara göre Hegseth’in “kendine sadık bir ordu yaratma” projesinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

İzolasyon ve ‘aile konseyi’

Guardian, Hegseth’in Pentagon içinde giderek tecrit edildiğini, etrafını dar bir arkadaş grubu ve hatta aile üyelerinin sardığını yazdı. Bakanın kararlarında eşi ve kardeşinin de rol oynadığı iddia edilirken, bu durum kurum içinde “Hegseth’in kendini danışmanlardan soyutladığı” eleştirilerini beraberinde getirdi. Bir savunma yetkilisi, “Artık kimse bakanla konuşmadan bir şey yapamıyor. Ama bakan da yalnızca kendi ekibini dinliyor. Bu, yönetilemez bir yapı” dedi.

Tasfiyelerin ardından birçok emekli general ve Demokrat vekil, Beyaz Saray’ı “ordunun siyasallaştırılmaya çalışıldığı” gerekçesiyle suçladı. Eski Savunma Bakanı Mark Esper, “Orduda liyakati hedef alan bu tür tasfiyeler, ABD’nin savaşma gücünü doğrudan zayıflatır” açıklamasını yaparken, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jack Reed ise olayı “daha önce eşi benzeri görülmemiş bir siyasi cadı avı” olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi kanattan bazı sesler ise Hegseth’i savunsa da kulislerde bu durumun parti içinde de rahatsızlık yarattığı konuşuluyor.

Tarihsel bağlamda bakıldığında, ABD ordusunun tepeden siyasi tasfiyelere tabi tutulması yeni bir şey değil. Ancak Vietnam Savaşı sonrası dönemde “tamamen profesyonel bir ordu” yaratma iddiasıyla yola çıkan Pentagon, bugün Trump yönetimiyle birlikte en ciddi iç bölünmelerden birini yaşıyor. Hegseth’in özellikle kadın ve azınlık subayları hedef alması, ordu içindeki toplumsal cinsiyet ve eşitlik kazanımlarının da geri sarılması anlamına geliyor. Bu durum, ABD’nin küresel çapta bir “insan hakları savunucusu” imajıyla tezat oluşturan çelişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bölgesel ve küresel sonuçlar düşünüldüğünde ise Pentagon’daki bu kaos, Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin ve Ortadoğu’daki savaş yanlısı politikalarının sahada yarattığı boşluğu telafi etmekte zorlanacağını gösteriyor. Zira Trump, bir yandan İran’a karşı “Özgürlük Projesi” gibi girişimlerle askeri gerilimi tırmandırırken, diğer yandan kendi ordusunun komuta kademesini “sadakat” ekseninde yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Eleştirmenler, bu tür iç hesaplaşmalarla meşgul bir Pentagon’un, Hürmüz’deki 15 bin askerlik bir operasyonu yönetmekten çok, kendi içindeki isyanı bastırmak zorunda kalacağını belirtiyor.