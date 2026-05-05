Yemen'den İran'a destek açıklaması: Savaşı ellerimiz tetikte bekliyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Ali İmad, Yemen’in İran’a karşı başlatılan ABD-İsrail savaşına olası müdahale senaryolarını açıkladı. Tesnim Haber Ajansı’na konuşan İmad, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin, Gazze’ye destek için iki yıldır sürdürdüğü mücadelenin ardından, şimdi de İran’a yönelik saldırganlığa karşı hazır olduğunu belirtti. İmad’ın açıklaması, Yemen’in Kızıldeniz’in girişindeki Babülmendep Boğazı’nın güvenliğini elinde bulundurması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor. Uzmanlara göre Yemen’in bu coğrafyadaki varlığı, küresel enerji ve ticaret yolları üzerinde doğrudan baskı kurma kapasitesine sahip.

Ali İmad, Yemen’in doğrudan askerî müdahaleye gireceği iki somut senaryoyu şöyle sıraladı: Birincisi, ABD-İsrail ittifakına İran ve direniş eksenine karşı başka herhangi bir ülkenin veya ittifakın katılması. İkincisi ise ABD ve İsrail’in, İran’a veya herhangi bir Müslüman ülkeye karşı operasyon gerçekleştirmek için Kızıldeniz’i kullanması. İmad, “Yemenli askerlerin parmakları tetikte” diyerek, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesi halinde Yemen’in tüm caydırıcı gücüyle karşılık vereceğini vurguladı. Bu uyarı, daha önce Ensarullah Sözcüsü Yahya Seri’nin yaptığı “eller tetikte” açıklamasıyla da örtüşüyor.

Haberde ayrıca, Yemen’in 2015’te Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun saldırısına karşı verdiği direnişi simgeleyen “Ulusal Direniş Günü”ne atıf yapılıyor. Yahya Seri, bu yılki anma mesajında, Yemen’in İran ve direniş eksenine destek cephesine katılmaya hazır olduğunu ilan etmişti. Tarihsel olarak bakıldığında, Yemen’in yıllardır süren abluka ve saldırılara rağmen askerî kapasitesini koruması, İsrail ve ABD açısından yeni bir cephe endişesini büyütüyor.

Bu gelişme, Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin ve Ortadoğu’daki saldırgan politikalarının bölgeyi daha da geniş bir savaşa sürüklediği eleştirilerini güçlendiriyor. ABD içinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerine verilen desteğin bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye gerilediği hatırlatılırsa, Trump’ın savaş yanlısı tutumunun giderek yalnızlaştığı görülüyor. Yemen gibi bir aktörün, Babülmendep üzerinden enerji arzını tehdit edebilecek olması, Washington’ın Hürmüz’deki çıkmazına ek olarak Kızıldeniz’de de yeni bir kriz alanı açabileceği endişesini doğuruyor.

Ali İmad ayrıca, İran’ın direnişini ve devlet yapısının savaşa hazırlık kapasitesini Yemen ve tüm İslam alemi için örnek bir model olarak nitelendirdi. Ensarullah yetkilisi, “İran’ın kurumsal yapısının cihad anlayışıyla bütünleşmesi, emperyalist saldırganlığa karşı durmanın yolunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Bu sözler, Yemen-İran ekseninin giderek sıkılaştığının ve çok cepheli direniş stratejisinin devrede olduğunun bir işareti olarak yorumlandı.