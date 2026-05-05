Güney Lübnan’da Sıcak Temas: Hizbullah İsrail’e “Kesin Kayıp” Verdirdiğini Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Siryan bölgesinin kuzeyinde İsrail ordusuyla yoğun bir çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt mensupları İsrail birlikleriyle “sıfır mesafeden” karşı karşıya geldi ve çatışma sırasında İsrail tarafına kayıplar verdirildiği iddia edildi.

Hizbullah ayrıca çatışma sırasında yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail birliklerinin de hedef alındığını öne sürdü. Açıklamada operasyonun ayrıntılarına ve kayıpların sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak son haftalarda İsrail-Lübnan sınır hattında gerilimin yeniden tırmandığı ve karşılıklı saldırıların arttığı biliniyor.

Uzmanlar, sınır hattındaki çatışmaların yoğunlaşmasının bölgesel gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle İsrail ile Hizbullah arasındaki doğrudan çatışmaların geniş çaplı bir askeri tırmanış riskini beraberinde getirdiği değerlendiriliyor.

Bölgede karşılıklı açıklamalar sürerken, uluslararası aktörler taraflara gerilimi düşürme çağrısı yapmaya devam ediyor. Ancak sahadaki gelişmeler, sınır hattındaki güvenlik durumunun kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.