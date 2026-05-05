Obama’dan Çarpıcı İran İddiası: “Netanyahu Bizi Savaşa Sürüklemek İstedi”

Obama’ya göre Netanyahu yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmanın tek yolunun askeri müdahale olduğu görüşünü savunuyordu. Ancak Obama, böyle bir savaşın Orta Doğu’da geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği ve ABD’yi uzun süreli bir krizin içine sürükleyebileceği endişesi taşıdığını belirtti.

Eski başkan, bu nedenle diplomatik çözümü tercih ettiklerini ve 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın (JCPOA) bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu vurguladı. Obama, anlaşmanın İran’ın nükleer faaliyetlerini denetim altına almak için “savaştan daha güvenli bir yol” sunduğunu savundu.

Obama’nın açıklamaları, Orta Doğu’daki mevcut gerilimlerin yeniden yükseldiği bir dönemde dikkat çekti. Uzmanlar, bu sözlerin ABD‑İsrail ilişkilerinin geçmişteki kırılma noktalarını yeniden gündeme taşıdığını ve İran politikası etrafındaki eski tartışmaları canlandırabileceğini belirtiyor.

İsrail hükümetinden Obama’nın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Netanyahu geçmişte İran’ın nükleer programını “İsrail için varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirmiş ve uluslararası toplumu Tahran’a karşı daha sert adımlar atmaya çağırmıştı.