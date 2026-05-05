Rusya’dan İki Günlük Ateşkes Kararı: Putin Moskova’da Diplomasi Trafiğine Başlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kremlin, çatışma hattında iki gün sürecek geçici bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın insani gerekçelerle alındığı belirtilirken, sivillerin tahliyesi ve temel ihtiyaçlara erişimin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceği bildirildi. Kremlin kaynakları, farklı ülkelerden üst düzey temsilcilerin başkente gelmesinin planlandığını ve bölgesel güvenlik başlıklarının masaya yatırılacağını aktardı.

Diplomatik çevreler, geçici ateşkesin kalıcı bir müzakere sürecine zemin hazırlayıp hazırlamayacağının bu görüşmelere bağlı olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, Moskova’daki temasların hem sahadaki askeri gelişmeler hem de uluslararası dengeler açısından kritik bir dönemece işaret ettiğini belirtiyor.

Ukrayna tarafından ise ateşkes kararına temkinli bir yaklaşım sergilendi. Kiev yönetimi, ateşkesin sahada fiilen uygulanmasının belirleyici olacağını ifade ederken, uluslararası gözlem mekanizmalarının önemine dikkat çekti.