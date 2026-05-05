Romanya’da Bolojan Hükümeti Gensoruyla Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Romanya’da siyasi dengeleri sarsan gelişmede, Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düştü. Muhalefetin sunduğu gensoru önergesinin kabul edilmesiyle birlikte Bolojan, 1989 sonrası dönemde bu yöntemle görevini kaybeden yedinci başbakan olarak kayıtlara geçti.

Parlamentodaki oylama, son haftalarda hükümete yönelik artan eleştirilerin ardından geldi. Muhalefet partileri, ekonomi yönetimindeki zorluklar, kamu harcamaları üzerindeki baskı ve reform gündemindeki yavaşlama nedeniyle hükümeti sert biçimde hedef alıyordu. Oylamanın sonucu, yalnızca iç siyasette değil, Romanya’nın Avrupa Birliği ile ilişkileri bakımından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bolojan’ın görevden ayrılması, özellikle Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımı, mali disiplinin korunması ve yapısal reformların sürdürülmesi açısından belirsizlikleri artırdı. Romanya’nın önümüzdeki dönemde altyapı, enerji dönüşümü ve kamu yönetimi alanlarında AB destekli projeleri hızlandırması beklenirken, hükümet krizinin bu süreci yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Siyasi gözlemciler, Bolojan’ın Batı yanlısı ve tipik bir Atlantikçi çizgide görülen siyasetinin, Romanya’nın son yıllarda Avrupa-Atlantik kurumlarıyla kurduğu yakın ilişkinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Bu nedenle hükümet değişiminin, ülkenin dış politika yöneliminde keskin bir kırılma yaratmasa da karar alma süreçlerinde geçici bir duraksamaya yol açabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının önümüzdeki günlerde siyasi partilerle istişarelere başlaması ve yeni bir hükümet formülü üzerinde çalışması bekleniyor. Romanya’da gözler şimdi, geçiş sürecinin ne kadar kısa sürede tamamlanacağına ve yeni yönetimin ekonomik reform ajandasını hangi ölçüde sürdürebileceğine çevrilmiş durumda.