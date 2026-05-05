İstanbul Merkezli Paymix Operasyonu: Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturması, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yüksek meblağların paravan şirketler ve dijital ödeme sistemleri üzerinden aklanmasına ilişkin aylardır süren teknik ve fiziki takiplerin ardından kritik bir aşamaya taşındı. Emniyet birimleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini yönetmek için Paymix isimli ödeme platformunu paravan olarak kullandıkları iddia ediliyor. Ek olarak bazı şirket yöneticilerinin örgütlü yapıya finansal kolaylık sağladığına dair bulgulara ulaşıldı.

Polis ekipleri operasyon sırasında lüks araçlar, yüklü miktarda nakit para, çok sayıda dijital materyal ve hesap hareketlerini gösteren belgeleri ele geçirdi. İncelemelerin, şüpheli para akışının milyonlarca lira düzeyinde olduğu ve bahis gelirlerinin karmaşık bir transfer ağıyla sisteme sokulduğunu ortaya koyduğu öğrenildi.

Soruşturma kaynakları, Paymix’in uzun süredir takip edilen yasa dışı bahis çeteleriyle bağlantılı olduğunu, operasyonda ele geçen dijital verilerin ağın tüm işleyişini gün yüzüne çıkarabilecek nitelikte olduğunu belirtiyor. Emniyetin, incelenen dijital materyaller sonucunda yeni gözaltıların da gelebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

İstanbul merkezli soruşturmanın, yasa dışı bahisle mücadelenin son yıllardaki en kapsamlı operasyonlarından biri olarak kayda geçtiği ifade ediliyor. Emniyet ve savcılık, finansal trafiğin çözülmesiyle birlikte soruşturmanın ikinci aşamasına geçmeye hazırlanıyor.