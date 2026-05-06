Almanya’da Aşırı Sağcı Yapılara Büyük Operasyon: 12 Eyalette Eş Zamanlı Baskın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Almanya Federal Başsavcılığı, ülkede aşırı sağcı yapılanmalara karşı yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. “Deutsche Jugend Voran” ve “Jung und Stark” isimli aşırı sağcı grupları hedef alan operasyonlar, 12 eyalette eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık 600 güvenlik görevlisinin katıldığı baskınlarda, söz konusu grupların örgütlenme faaliyetleri, propaganda çalışmaları ve olası şiddet eylemleri mercek altına alındı. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, baskınların Almanya’da anayasal düzene yönelik tehdit oluşturan aşırı sağcı yapılara karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı. Soruşturmanın devam ettiği ve elde edilen delillerin detaylı şekilde inceleneceği ifade edildi.

Alman güvenlik birimleri, özellikle gençler arasında radikalleşmeyi hedef alan aşırı sağcı oluşumlara karşı önleyici ve hukuki adımların artarak süreceğini belirtti.