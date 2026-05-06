İran, Hürmüz Boğazı’nda Yeni Seyrüsefer Protokollerini Uygulamaya Aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgesel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Hürmüz Boğazı’nda yeni seyrüsefer protokollerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, boğazdan geçen ticari ve askeri gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla denetimler güncellendi, kontrol mekanizmaları güçlendirildi.

Yetkililer, protokollerin devreye alınmasıyla birlikte mevcut tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemlerin artırıldığını ve bölgedeki hareketliliğin daha yakından takip edileceğini bildirdi. Yeni düzenlemelerin uluslararası deniz trafiğini aksatmadan, güvenliği esas alarak yürütüleceği vurgulandı.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji akışının kritik geçiş noktalarından biri olması nedeniyle bölgesel ve uluslararası güvenlik politikalarında önemli bir konuma sahip. İran’ın açıkladığı yeni uygulamaların, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından yakından izleneceği değerlendiriliyor.