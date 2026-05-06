Eski İsrailli Yetkili: ABD Körfez’de “Taktiksel Çıkmaz” ile Karşı Karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eski bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Körfez bölgesindeki askeri dengelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, bölgede konuşlu yaklaşık 22 bin deniz personelinin artan güvenlik riskleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle sınırlı hareket kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının hem caydırıcılık hem de operasyonel esneklik açısından kritik olduğunu belirten yetkili, mevcut koşulların Washington açısından “taktiksel bir çıkmaz” oluşturduğunu savundu. Açıklamada, özellikle deniz trafiği güvenliği, olası misilleme riskleri ve bölgesel güç dengelerinin hassasiyetine dikkat çekildi.

Körfez, küresel enerji ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olması nedeniyle uzun süredir askeri ve diplomatik gerilimlerin odağında bulunuyor. Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanmanın uluslararası piyasalara ve enerji güvenliğine doğrudan etki edebileceğini belirtiyor.

Yetkilinin açıklamaları, ABD’nin bölgedeki askeri konuşlanmasına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden olurken, Washington’dan konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapılmadı.